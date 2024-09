Desfiles, folclore, fado e animação na Festa das Vindimas em Fazendas de Almeirim

A tradicional Festa das Vindimas em Fazendas de Almeirim está de regresso, prometendo três dias de animação, entre os dias 20 e 22 de setembro. O evento, que decorre no Centro Cultural da vila Novo, conta com várias atividades para todas as idades, celebrando as tradições e a cultura da terra.

A festa arranca na sexta-feira, dia 20, com a “Noite da Juventude”, marcada pela abertura oficial às 19h00 com o hastear da bandeira. À noite, a animação musical fica a cargo do DJ Reflexus, a partir das 21h30, seguido da atuação da Banda Indecisa às 23h30, voltando o DJ à meia-noite para encerrar a primeira noite.

No sábado, dia 21, as atividades começam cedo, com o 2.º Passeio de Motos da Festa das Vindimas às 09h00. À tarde, pelas 15h00, decorre o Desfile com Trajes Antigos, seguido do Festival de Folclore Infantil às 16h00, com a participação do Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim, Grupo de Danças e Cantares da Beira Baixa, Rancho Infantil de Mira de Aire e Racnho Típico Infantil Saia Rodada. A noite será animada com o baile de Vânia Marisa às 21h30 e pela atuação das conhecidas Bombocas, seguida de um baile.

O domingo, dia 22, começa com uma missa em memória dos dirigentes e elementos falecidos da festa, às 09h30. Durante a tarde, haverá um Desfile alusivo às Vindimas, às 15h00, e o Festival de Folclore, às 16h00, contando com a participação do Grupo de Bombos do Ladoeiro, Rancho Folclórico Velha Guarda de Fazendas de Almeirim, Rancho Folclórico de Santa Quitéria, Conjunto Etnográfico de Moldes e o Grupo Folclórico As Janeiras da Glória do Ribatejo. A festa encerra com uma Noite de Fados, às 21h30, com a atuação de fadistas como Rui Tanoeiro, Ana Rita Prada, Beatriz Felizardo, entre outros.

Este evento é organizado pela Velha Guarda do Folclore de Fazendas de Almeirim, Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim, que promove a preservação das tradições e a união da comunidade.