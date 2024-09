Regresso às aulas “vigiado” pela GNR

A Guarda Nacional Republicana (GNR), para assinalar o regresso às aulas, entre os dias 12 e 16 de Setembro, inicia com um conjunto de ações de sensibilização dirigidas aos alunos, professores e encarregados de educação, ao longo dos cerca de 5 mil estabelecimentos escolares na sua área de responsabilidade, com o objetivo de sensibilizar para a necessidade de adoção de comportamentos de autoproteção, ao nível da segurança em geral, de comportamentos inclusivos no seio da comunidade e prevenindo comportamentos desviantes da ordenação social.

O Programa Escola Segura (PES), que celebra 32 anos de existência, é uma peça fundamental que visa garantir a segurança no meio escolar e no meio envolvente, através da prevenção de comportamentos de risco e da redução de atos geradores de insegurança em meio escolar. Durante esta campanha, a GNR dará a conhecer os militares responsáveis pelo programa na respetiva escola, com a distribuição do número de contacto destes, contribuindo desse modo para uma maior proximidade e consequente maior consciencialização dos diversos intervenientes da comunidade escolar para a importância da segurança escolar das crianças e jovens, para os desafios que irão encontrar no regresso às aulas.

As escolas são um espaço privilegiado de liberdade, convívio e segurança onde se reproduzem os valores fundamentais de uma sociedade democrática, sendo primordial mobilizar toda a comunidade escolar para este propósito. Deste modo, alertamos para os perigos do bullying e do ciberbullying, causando um grande sofrimento emocional e, em casos mais graves, causando impacto na saúde mental e física das crianças e jovens. É necessário que a comunidade escolar esteja alerta para os sinais mais comuns de bullying e que saibam reagir e prevenir este tipo de crime. Todos têm um papel na promoção de um ambiente escolar seguro, saudável e inclusivo, onde a empatia e o respeito pelo próximo devem prevalecer.

As Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC), que incluem cerca de 400 militares, irão promover em exclusividade ações de sensibilização no âmbito da segurança na rua, em casa e ainda no âmbito da segurança rodoviária.

Com o aumento esperado no fluxo de trânsito, será dado especial ênfase à segurança no transporte dos alunos para a escola, sendo importante alertar os condutores para a utilização dos cintos de segurança e dos sistemas de retenção para crianças, pelo que partilhamos alguns conselhos de segurança, nomeadamente:

· Aos jovens estudantes:

· No deslocamento de e para a escola circula sempre que possível acompanhado ou em grupo e evita passar em locais isolados ou com pouca luz;

· Memoriza no telemóvel o número do Posto da GNR local, num dos números de marcação rápida;

· Espera pelos teus pais, por algum familiar ou amigo, dentro da escola.

· Em casos de Bullying e Ciberbullying:

· Guarda as provas, no caso de ciberbullying, mantém os registos das mensagens ou dos conteúdos ofensivos;

· Não sejas cúmplice, denuncia! Se presenciares ou souberes de atos de bullying, informa um adulto;

· Educa os que estão ao teu redor, promove o respeito e a inclusão entre os teus colegas.

· Para os encarregados de educação:

· Mantenha-se envolvido na rotina escolar dos seus filhos;

· Em caso de suspeita de situações de bullying, ameaças ou outros comportamentos de risco, informe de imediato a GNR;

· A segurança começa em casa.

· Segurança Online:

· Escolhe cuidadosamente o que compartilhas nas redes sociais;

· Protege as tuas palavras-passe e não as partilhes com ninguém;

· Qualquer pessoa pode estar online. Não acredites em tudo o que te dizem ou mostram;