Chamusca promove II Encontro de Agentes Turísticos do Concelho

A Câmara Municipal da Chamusca promove o II Encontro de Agentes Turísticos do Concelho da Chamusca, no dia 30 de setembro, às 10h00, com receção dos convidados no Salão Nobre no Edifício Paços do Concelho.

Em comunicado, o Município da Chamusca refere que o setor do turismo “constitui um fator crucial para o desenvolvimento dos territórios, uma vez que contribui significativamente para a dinamização económica, valorização e promoção do património cultural, histórico e natural, assim como para a preservação das tradições e identidade cultural”.

“Na autarquia, somos agentes ativos na promoção do turismo no nosso concelho. Através da adoção de uma série de ações estratégicas, tais como a organização de eventos, melhoria das infraestruturas, concretização de parcerias estratégicas e apoio ao empreendedorismo local, pretendemos garantir que a Chamusca continue a evoluir enquanto destino turístico de referência, onde a tradição e a inovação se encontram e criam valor para toda a comunidade”, destaca a mesma nota.

A 2ª edição do Encontro de Agentes Turísticos, é uma iniciativa organizada pelo Município com o objetivo de promover o território e a marca “Visit Chamusca, o Coração do Ribatejo”, assim como estimular o desenvolvimento económico e o crescimento turístico na região.

O Encontro de Agentes Turísticos do Concelho da Chamusca, que concretiza este ano a sua segunda edição é um exemplo dessa aposta neste setor. Com o objetivo de reunir empresários do setor do turismo da Chamusca e agentes de incoming, este encontro pretende estimular a criação de novas sinergias de conhecimento e de colaboração através de um espaço de partilha, troca de ideias, discussão de desafios e exploração de oportunidades.