Grupo Desportivo Raposense promove “Caminhada Solidária Juntos pela Constança”

O Grupo Desportivo Raposense (GDR) organiza a Caminhada Solidária “Juntos pela Constança”, no próximo dia 6 de outubro, com o objetivo de angariar fundos para apoiar a Constança.

A caminhada terá cerca de 10 quilómetros e promete ser um momento de solidariedade e união. As inscrições, no valor de 3,5 euros, estão abertas até 3 de outubro e podem ser feitas através do número 938356145 ou via mensagem no Instagram ou Messenger da página do GDR. O valor inclui um reforço alimentar no percurso.

Quem quiser adquirir a Camisola da Constança pode encomendar por mais 10 euros, garantindo que estará disponível no dia. Também será possível trazer tampas e caricas para ajudar. Haverá serviço de bar com comida à disposição dos participantes.

Todos são incentivados a participar e a divulgar, para que se possa angariar o máximo possível para esta causa. Lembre-se de usar roupa e calçado adequados ao percurso, que pode ser desafiante se não estiver preparado.