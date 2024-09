Jogador formado no Footkart chega a internacional

Manuel Costa fez a primeira internacionalização, no dia 14 setembro, no jogo de Portugal diante da Dinamarca, no escalão de sub-16 de futebol.



Manuel Costa jogou no Footkart, nos escalões de sub-7 e sub-8 foi mesmo o melhor marcador e chegou a fazer mais de 90 golos numa época. Depois seguiu para a Associação Académica de Santarém sub-9 e na ultima temporada, no nacional de sub-15 , foi o melhor marcador.





Este ano mudou-se para o Sporting e já foi selecionado três vezes para estágios da Seleção Nacional.



Por estes dias, num torneio internacional na Turquia, José Lima chamou à equipa Manuel Costa. Primeiro no jogo com a Dinamarca foi lançado a partir do banco e no segundo jogo, com a Roménia, foi titular.



Manuel Costa é neto do antigo presidente do U. Almeirim, José Manuel Simões.