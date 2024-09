Feira de São Miguel com música, tradição e toiros de 27 a 29 de setembro

A histórica Feira de São Miguel, aguardado momento do calendário de eventos de Coruche, regressa este ano de 27 a 29 de setembro. A feira, que mantém vivas as tradições centenárias do Concelho, promete três dias de celebração no Parque de Mercados e Feiras, onde a música, a animação e a cultura se unem num programa recheado de atividades para todos os gostos e idades.

O cartaz musical inclui atuações de Zé Pedro Sousa, Saúl e da dupla Ritmo da Noite II. A encerrar o programa, no dia 29 de setembro a Praça de Toiros dá lugar a uma grandiosa corrida de toiros com um cartel de prestígio. Como sempre, espera-se muita diversão, comércio tradicional, farturas e guloseimas, tasquinhas dinamizadas por associações locais e ainda diversões infantis.