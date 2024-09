‘TOMAR um Tejo a Copo’ a 12 de outubro na cidade templária

Com seis edições, o Tejo a Copo é um evento que, sem dúvida, veio para ficar e este ano trouxe novidades: à habitual edição do primeiro trimestre, em Santarém, soma-se uma segunda data, desta feita a acontecer na cidade templária e assumindo o nome de TOMAR um Tejo a Copo. No sábado, dia 12 de outubro, entre as 15h00 e as 20h00, o Vila Galé Collection Tomar – situado na Rua Santa Iria, n.º 8 – vai ser palco deste evento, com chancela e organização da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo), em parceria com a Câmara Municipal de Tomar, e com o apoio do grupo Vila Galé, que abriu recentemente esta unidade hoteleira.

No TOMAR um Tejo a Copo 2024 vão ser 24 os produtores presentes, oito deles oriundos do concelho de Tomar e, no geral, com alguns a assinalarem a sua estreia num Tejo a Copo. Adega Casal Martins, Adega da Gaveta, Adega de Almeirim, Adega do Cartaxo, Alveirão, Batista’s by Pitada Verde, Casa Cadaval, Casal Branco, Casal da Coelheira, Casal das Freiras, Companhia das Lezírias, Enoport Wines, Falua, Herdade dos Templários, Pedro Sereno, Quinta da Alorna, Quinta da Atela, Quinta da Badula, Quinta da Lagoalva, Quinta do Cabeço, Santos & Seixo, SIVAC, Solar dos Loendros e Vinhos Franco são os nomes das ‘casas’ que vão dar a conhecer-se e a provar cerca de duas centenas de Vinhos do Tejo, 100% produzidos na região e certificados pela CVR Tejo, ostentando selos de garantia de qualidade DOC do Tejo ou IG Tejo.

A entrada no TOMAR um Tejo a Copo 2024 é livre, mas o acesso à degustação dos vinhos implica a aquisição do copo oficial, no valor de €5,00, e feita à entrada do evento. Do programa fazem ainda parte provas de vinhos comentadas pelo sommelier, consultor e embaixador dos Vinhos do Tejo Rodolfo Tristão. São três, com a primeira prova a acontecer às 16h00, com o tema ‘Fernão Pires, a casta rainha do Tejo’. Às 17h00, vai falar-se e vão provar-se vinhos de ‘Castelão, a ex-libris tinta do Tejo’. Às 18h00, as atenções vão estar viradas para ‘Vinhos de Tomar: a essência do terroir’. O acesso a estes momentos é igualmente gratuito, mas com inscrição obrigatória, feita no dia, à entrada do evento. Porque o vinho pede comida, o restaurante do Vila Galé Collection Tomar vai assinar os petiscos do TOMAR um Tejo a Copo 2024.A animação musical vai ficar a cargo do DJ Fernandinho, já residente no Tejo a Copo.

O TOMAR um Tejo a Copo 2024 vai ter uma loja para venda de vinhos dos produtores presentes nesta edição. Assegurada pela Rota dos Vinhos do Tejo, vai ter preços especiais, oferta de saco de pano na compra de duas ou mais garrafas e portes de envio gratuitos, quando para Portugal Continental e na compra de seis ou mais garrafas. Para acederem a estas condições, a compra tem de ser feita durante o evento, sendo que este ano podem levar os vinhos na hora ou optar por recebê-los comodamente na morada eleita.

TOMAR UM TEJO A COPO 2024

Data/Horário: Sábado, dia 12 outubro de 2024, das 15h00 às 20h00

Local: Hotel Vila Galé Tomar, Rua Santa Iria, n.º 8, 2300-473 Tomar

Entrada: Livre

Preço do copo de prova: €5,00

