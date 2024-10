Festa solidária ‘Todos juntos pelo Francisco Gil’ no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim

O Centro Cultural de Fazendas de Almeirim será palco de um evento solidário para angariar fundos em auxílio do pequeno Francisco, no próximo dia 12 de outubro, pelas 17h00, em Fazendas de Almeirim.

A iniciativa, que promete uma tarde recheada de animação, conta com a participação especial do Grupo Five Vox, do Rancho Infantil de Fazendas de Almeirim, do Rancho Velhas Guardas das Fazendas de Almeirim, e mais tarde, com os DJ’s NoRules e DJ Reflexus.

O objetivo deste evento é mobilizar a comunidade para ajudar o Francisco e a sua família, proporcionando um espetáculo diversificado e envolvente, onde a música e a tradição se unem em solidariedade.

As reservas podem ser feitas através dos números 910 098 170 I 918 976 831 ou 961 976 069, e o custo da entrada é de apenas cinco euros, contribuindo assim para esta causa nobre.

“Junte-se a nós nesta boa causa para ajudar o pequeno Francisco e venha divertir-se ao mesmo tempo!”, assinala a organização.