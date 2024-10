Chamusca promove o melhor que o Concelho tem para oferecer e marca “Visit Chamusca”

A Chamusca acolheu na segunda-feira, 30 de setembro, o II Encontro de Agentes Turísticos do Concelho, um evento organizado pelo Município da Chamusca com o objetivo de promover o território chamusquense, reforçar a marca “Visit Chamusca, o Coração do Ribatejo”, estimular o crescimento do turismo no concelho, promover a coesão entre os diversos agentes turísticos locais e regionais e criar sinergias de conhecimento e colaboração.

Este encontro contou com a presença de Paulo Queimado e Cláudia Moreira, respetivamente presidente e vice-presidente da Câmara Municipal da Chamusca, com José Manuel Santos e Pedro Beato, respetivamente, presidente e vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ERT) e com profissionais e entusiastas do setor do turismo, numa jornada dedicada à promoção do desenvolvimento económico e turístico da região.

A iniciativa teve início com a receção aos participantes no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com a intervenção de Paulo Queimado e de José Manuel Santos, seguindo-se uma visita à Fundação Rafael e Maria Rosa Neves Duque e à Ermida e Miradouro de Nossa Senhora do Pranto. A terminar o programa da manhã teve lugar uma sessão de apresentação dos vários agentes turísticos e económicos “5 minuts Pitch”, no Edifício S. Francisco. Durante a tarde, os participantes desfrutaram de um passeio de barco pelo rio Tejo, com embarque na aldeia ribeirinha do Arripiado, assistiram a uma mostra de artesanato e participaram numa degustação de doçaria tradicional da Chamusca.

Durante o II Encontro de Agentes Turísticos da Chamusca, José Manuel Santos destacou várias iniciativas para a promoção do Ribatejo, com foco no mercado transfronteiriço espanhol. Entre as ações, está o lançamento de uma campanha digital para este outono/inverno e a participação do Ribatejo como destino convidado na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) em 2025, após uma década de ausência, o que deverá impulsionar o turismo na região. Estão também previstas uma campanha televisiva para a primavera e um conjunto de programas para promover a história e gastronomia da região, além de um festival de percursos pedestres. Refira-se, que o turismo na Lezíria do Tejo registou um aumento de 15% nas dormidas em 2023, refletindo o impacto positivo das estratégias de promoção.

A iniciativa “5 minuts Pitch” proporcionou uma plataforma de partilha entre diversos agentes turísticos e económicos, permitindo-lhes apresentar os seus negócios e criar sinergias de conhecimento e colaboração. Estes momentos de troca de ideias, discussão de desafios e exploração de oportunidades revelaram-se extremamente produtivos, com destaque para a surpresa dos agentes turísticos face à diversidade da oferta turística do concelho. Além disso, foram partilhados testemunhos de agentes económicos que, embora não residissem inicialmente na Chamusca, identificaram no concelho um grande potencial de investimento, atraídos pela sua localização central, clima, tranquilidade e beleza. Exemplos deste sucesso incluem a abertura de espaços de restauração, de uma escola de fotografia ou alojamentos locais, reforçando o crescimento positivo do setor.

Paulo Queimado, sublinhou uma vez mais o compromisso do Município da Chamusca com a promoção e o desenvolvimento do turismo local, reafirmando a importância de uma estratégia colaborativa e coesa para o crescimento sustentável do território. Realçou a importância de se trabalhar cada vez mais em conjunto para que a promoção da nossa região esteja cada vez mais estruturada, tanto a nível nacional como internacional. Reforçou ainda que o concelho da Chamusca tem um enorme potencial e um produto completamente diferenciado para oferecer. “Não existe um turismo de massas, o que permite oferecer experiências autênticas e personalizadas, em harmonia com a natureza e o património local, algo que os visitantes cada vez mais valorizam.” Além disso, destacou que a promoção turística é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento económico do concelho, impulsionando o comércio local, a restauração, o alojamento e criando oportunidades de emprego, contribuindo assim para o crescimento sustentável da economia local.