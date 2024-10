Confraria Gastronómica faz Sopa da Pedra na Bélgica e Luxemburgo

A Confraria Gastronómica de Almeirim (CGA) vai estar em Bruxelas (Bélgica) e no Luxemburgo até ao próximo dia 8 de outubro, para servir a Sopa da Pedra em diversos locais, com destaque para o Festival Internacional de Culinária, a Embaixada de Portugal no Luxemburgo e o Comité das Regiões.

Os elementos da CGA já estão no Luxemburgo, onde vão servir, hoje, a Sopa de Pedra a várias confrarias, na residência do Embaixador de Portugal no país. Nesta digressão está ainda previsto participar no Festival Internacional de Culinária do Luxemburgo e no Capítulo da Confraria Gastronómica Saberes Portugueses.

Depois, a Câmara Municipal de Almeirim e a Confraria Gastronómica de Almeirim, vão estar presentes, no dia 7 de outubro, na Associação Portuguesa Emaús (Bruxelas) para um evento de “showcooking”, uma demonstração da preparação e degustação da Sopa da Pedra, para a comunidade portuguesa de Bruxelas.

O périplo termina no dia 8, com a Confraria de Almeirim a confecionar a Sopa da Pedra, ao almoço, no Comité das Regiões Europeu.

Este sábado, dia 5 de outubro, em solo nacional, a Confraria Gastronómica de Almeirim vai ter uma equipa no capítulo da Confraria Gastronómica das Tripas à Moda do Porto, no Palácio da Bolsa, e uma outra, em Portimão, no capítulo da Confraria dos Gastrónomos do Algarve.