Projeto “Ligue Antes, Salve Vidas” pretende melhorar o uso dos serviços de urgência

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), iniciou hoje, 15 de outubro,o projeto “Ligue Antes, Salve Vidas”, uma iniciativa da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), com o apoio dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). A data foi assinalada com a realização de uma sessão de lançamento conduzida pelo Conselho de Administração, que contou com a presença de profissionais de saúde da unidade e parceiros diretos na execução do projeto.

A ULS Lezíria torna-se assim a quinta unidade do país a implementar o projeto “Ligue Antes, Salve Vidas”, que visa reduzir a utilização inadequada ou evitável dos serviços de urgência, promovendo o contacto prévio com a linha SNS 24 (808 24 24 24).

Para o Conselho de Administração da ULS Lezíria, “este é mais um passo decisivo na promoção da acessibilidade e eficiência dos cuidados de saúde na nossa região”. Segundo o órgão de gestão, “este projeto representa um compromisso em garantir que todos os nossos utentes têm acesso aos cuidados mais adequados para as suas necessidades, de forma atempada e eficiente. Ao incentivar o contacto prévio com a linha SNS 24, estamos a contribuir para uma gestão mais equilibrada dos nossos serviços de urgência, reservando-os para os casos que realmente necessitam de cuidados emergentes”.

A partir de hoje, todos os utentes da ULS Lezíria devem ligar para o SNS 24 antes de se dirigirem às urgências, para garantir que recebem o aconselhamento adequado e a referenciação mais apropriada ao seu estado de saúde, salvo em situações de risco de vida, em que deve ser contactado o 112.

O enfermeiro do SNS 24 avaliará a situação e poderá encaminhar o utente para autocuidados, para os cuidados de saúde primários, ou em situações mais graves, para o hospital, acionando o INEM em casos de emergência. Mesmo no caso dos utentes sem médico de família, poderá ser realizado o encaminhamento para a unidade onde este se encontra inscrito.

Se for necessário acompanhamento médico, o SNS 24 pode marcar uma consulta, para o próprio dia ou para o dia seguinte, na unidade de cuidados de saúde primários. Deste modo, os utentes terminam o contacto telefónico com data e hora marcadas e são evitadas deslocações.

Aos sábados, domingos e feriados, as consultas terão lugar nos serviços de atendimento complementar da ULS Lezíria, que funcionam em Santarém, Cartaxo, Rio Maior e Coruche.

Para facilitar este processo, a ULS Lezíria irá disponibilizar um telefone com ligação direta à linha SNS 24 na área de admissão do Serviço de Urgência, permitindo que os utentes que não tenham ligado anteriormente possam fazê-lo diretamente a partir da unidade hospitalar.

Para a implementação deste projeto, a ULS Lezíria conta com a colaboração do cantor José Cid, e da ex-atleta olímpica Susana Feitor, que se associaram à iniciativa com o objetivo de sensibilizar a população para a importância do contacto prévio com o SNS 24. A participação destas figuras públicas ajudará a difundir a mensagem e a incentivar a comunidade a adotar este novo hábito, contribuindo para um melhor funcionamento dos serviços de saúde, sendo por isso uma importante estratégia para a promoção da literacia em saúde.

Reforça-se que o projeto “Ligue Antes, Salve Vidas” é uma iniciativa estratégica que visa garantir que os serviços de urgência estão reservados para as situações mais graves, enquanto os casos de menor gravidade são atendidos nos locais mais apropriados, como as unidades de saúde familiar ou serviços de atendimento complementar, com agendamento direto nas vagas disponíveis. Desta forma, assegura-se um atendimento mais eficiente, seguro e adequado, evitando deslocações desnecessárias ao hospital e melhorando a qualidade dos cuidados prestados.

A nível regional, o projeto será amplamente divulgado nas diversas plataformas de comunicação da ULS Lezíria, no Hospital, unidades de cuidados de saúde primários, na rádio e imprensa, e pelos concelhos da área de influência da ULS, contando, para tal, com o apoio dos Municípios.