Associação Spina Bífida e Hidrocefalia promove demonstração de ténis adaptado em Almeirim

A Associação Spina Bífida e Hidrocefalia de Portugal (ASBIHP) organiza o primeiro evento de demonstração de ténis adaptado do concelho, no próximo dia 26 de outubro, sábado, pelas 15h30, no Complexo Desportivo de Almeirim.

A iniciativa retende sensibilizar a comunidade para a prática de desporto adaptado e desmistificar mitos sobre a sua prática por parte de pessoas com deficiência.

Com a presença de João Sanona, adulto com Spina Bífida- a principal patologia que a ASBIHP representa- e membro da Federação Portuguesa de Ténis e um dos mais reconhecidos jogadores de ténis em cadeira de rodas, o evento pretende oferecer à comunidade uma experiência de assistir à modalidade e poder experimentar a mesma em cadeira de rodas, podendo explorar os desafios e oportunidades que estão inerentes à sua prática.

A ASBIHP estará representada pela sua presidente da delegação do Ribatejo e Vale do Tejo, Ângela Martins, bem como toda a equipa de voluntários que, todos os dias, tornam possível a ação da ASBIHP no território de Almeirim.

A entrada é gratuita e toda a comunidade encontra-se convidada a juntar-se nesta celebração pela diversidade, também no desporto.