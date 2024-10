Almeirinense ganha casa oferecida pelo Lidl

Depois de Oliveira do Bairro e Lousã … agora uma pessoa que é do concelho de Almeirim ganhou uma casa no sorteio que o Lidl está a realizar.



O Lidl está a dar cinco casas. Entre 23 de setembro e 27 de outubro está a oferecer um Cheque-Oferta REMAX por semana, no valor de 200.000€.



Esta terça-feira, dia 22 outubro, a empresa já tirou fotografias com a vencedora na loja de Almeirim.