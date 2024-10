Atletas do Centro Karate Amicale Almeirim brilham no pódio do Torneio de Karate Open Vila de Cascais

No passado dia 12 de Outubro, a cidade de Cascais foi palco de grandes momentos no Karate Open Vila de Cascais, um dos torneios de karate mais aguardados do calendário nacional. Atletas de várias categorias e idades demonstraram força, técnica e espírito de equipa e os atletas convocados do Centro de Karate Amicale de Almeirim mais uma vez mostraram a sua garra.

O evento que reuniu cerca 540 atletas de todo o país, destacamos os seguintes pódios conquistados:

Carlota Baptista – 2º Lugar Kata Infantil Feminino

Matias Pedro – 2º Lugar Kumite Iniciado Masculino +40kg

Duarte Jordão – 3º Lugar Kata Infantil Masculino

“Do torneio não se trouxe apenas medalhas para os atletas, mas também serviu como um trampolim para competições futuras. Muitos dos atletas que subiram ao pódio são jovens promessas, e os seus resultados indicam que o futuro do karate português é promissor”, assume o clube.

O próximo desafio será já nos próximos dias 2 e 3 de novembro no Maia International Karate Open (MIKO). Um torneio com a participação de cerca de 900 atletas de foro nacional e internacional.