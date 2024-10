Clube de Almeirim com três tenistas no top10 nacional

Artur Freire, Gaspar Freire e José Rodrigues ocupam lugares entre os 10 melhores do país em Sub14 e Sub18, respetivamente. Artur Freire, ao atingir novamente o número 3 do ranking nacional, bate o record de pontos conquistados.

Em Sub14, Artur Freire é o 3º melhor tenista nacional com 1808,5 pontos, estando a menos de 300 pontos da liderança. Já Gaspar Freire surge logo abaixo, no 6º lugar com 1664,5 pontos.

Na corrida aos masters da Federação Portuguesa de Ténis, Artur Freire segue no 3º lugar e Gaspar Freire no 7º, estando assim os dois em posição de qualificação para a competição de final de época que reúne os oito melhores atletas de cada escalão.

Em Sub18, José Miguel Rodrigues, é o 6º melhor tenista júnior do país, com 1246 pontos. Na corrida ao masters de final de ano, José Rodrigues segue no 5º lugar, a um de garantir a qualificação para o torneio que encerra a temporada e que reúne os quatro melhores tenistas do ano.

Ainda na corrida aos masters, não estando em lugar de qualificação, Isabel Carvalho segue no 10º lugar nacional em veteranos +55.