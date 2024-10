Festival dedicado à Guitarra Portuguesa está de volta de 1 a 9 de novembro em Almeirim

O Festival Guitarra D’Alma regressa de 1 a 9 de novembro de 2024 para a sua 11ª edição, trazendo quatro espetáculos com artistas de renome e momentos de grande celebração da Guitarra Portuguesa.

A iniciativa, única em Portugal dedicada à Guitarra Portuguesa, começa no dia 1 de novembro, pelas 21h30, na Igreja do Divino Espírito Santo, com o tradicional Ensemble de Guitarras da ESART, que exibirá a qualidade dos alunos do mestre almeirinense Custódio Castelo, diretor artístico do festival. O concerto contará com a participação especial de José Filomeno Raimundo que apresentará o espetáculo e onde também será homenageado.

No dia 2 de novembro, às 21h30, o Centro Cultural de Fazendas de Almeirim recebe Tiago Oliveira and Friends, prometendo uma noite inesquecível para todos os amantes da música.

O festival continua na semana seguinte, no dia 8 de novembro, às 21h30, no Cine Teatro de Almeirim, com o espetáculo humorístico Pé N’Argola, apresentado por LHÊ.

A encerrar o festival, no dia 9 de novembro, pelas 21h30, o Cine Teatro de Almeirim será palco de um concerto único, com Custódio Castelo e o artista esloveno Teo Colori, que convidam a fadista Ana Paula Martins para uma performance que promete ficar na memória dos espectadores. Este será o único espetáculo com bilhete pago, ao custo de cinco euros. Os bilhetes podem ser adquiridos na Câmara Municipal de Almeirim ou na bilheteira 1h antes do espetáculo.

Todos os outros espetáculos são de entrada livre, celebrando assim o espírito do festival e o talento de artistas nacionais e internacionais.