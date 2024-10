Falhas de abastecimento de água em Fazendas de Almeirim

A empresa Águas do Ribatejo informa que devido a intervenções no Subsistema de Abastecimento de Água das Fazendas de Almeirim, para beneficiação da rede, prevê constrangimentos e falhas no abastecimento de água no período

entre as 8h e as 18h, no dia 4 de novembro de 2024, segunda-feira.

Locais afetados:

Largo Guilherme Alves Botas| Largo Infante D. Henrique

Rua 13 de Maio|Rua Alfredo Lima |Rua Amândio da Silva Pombas

Rua António Braz |Rua António Joaquim Caniço

Rua António Ribeiro Pardal Rua Cabeço do Franciscão

Rua Coronel Antonio Manuel Batista |Rua da Escola da Serra

Rua da Fonte Nova | Rua de São Jose |Rua Delfim Diogo da Silva

Rua Diamantino Máximo Monsanto | Rua dos Félix

Rua dos Manetas | Rua dos Palhas |Rua Dr. César Henriques

Rua Dr. Guilherme Nunes Godinho | Rua Febo Moniz

Rua Felício Caetano Freitas | Rua Francisca Marques da Silva

Rua Guilherme Lidónio| Rua Hermínio Tomé

Rua Heróis da Independência |Rua João da Silva Pombas

Rua João Mateus| Rua José da Silva Pombas |Rua José Rafael

Rua Libério António Freitas |Rua Luis de Camões

Rua Manuel da Silva Pombas |Rua Manuel Moreira

Rua Manuel Ramalho Gabirra |Rua Marechal Carmona

Rua Marechal Gomes da Costa



A AR- ÁGUAS DO RIBATEJO alerta que só deve consumir depois de retomada a normalidade no abastecimento, quando a água se apresentar transparente. No caso de notar a turvação da água ou se necessitar de qualquer esclarecimento, deve contactar os nossos serviços pelo