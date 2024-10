Operação de segurança da Feira Nacional do Cavalo

A Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Comando Territorial de Santarém, entre os dias 1 e 11 de novembro, irá realizar uma operação de segurança no âmbito da Feira Nacional do Cavalo, na Golegã e zona envolvente, de modo a garantir a segurança e a tranquilidade pública de todos os visitantes, entidades e habitantes locais, bem como o controlo e fluidez rodoviária.

Considerando a realização da XLVIII Feira Nacional do Cavalo que coincide com a XXV Feira Internacional do Cavalo Lusitano e com a Feira de São Martinho, e tratando-se de um evento de grande impacto a nível nacional e internacional que reúne milhares de visitantes, a GNR irá desenvolver uma operação para garantir a segurança de todos os visitantes, com a colaboração de diversas Entidades.

Esta operação conta com várias valências e especialidades da Guarda, nomeadamente meios do dispositivo territorial, de trânsito, da estrutura de investigação criminal, de patrulhamento ciclo e a cavalo, de ordem pública, proteção e socorro, de patrulhas do programa do Tourist Support Patrol e de vigilância com recurso a Unmanned Aircraft Systems (UAS), vulgarmente conhecido por drones.

Relembra-se ainda que na zona do Largo do Arneiro – Golegã e toda a sua envolvência, haverá interdição temporária do espaço aéreo, pelo que não estão autorizados voos de drones.

Para que o evento decorra em segurança, a Guarda Nacional Republicana recomenda:

Seja responsável na condução;

Siga as instruções e as indicações dos militares da GNR;

Identifique o local onde estaciona a sua viatura;

Ao parquear a sua viatura, se detetar algum comportamento suspeito, entre em contacto com a GNR;

Circule preferencialmente por ruas iluminadas e movimentadas;

Caso esteja a cavalo deve adotar um comportamento seguro para si, para os restantes utentes e para o animal;

Não maltrate os diversos animais presentes;

Não transporte quantias elevadas de dinheiro;

Não deixe bens no interior do veículo à vista;

Nunca perca de vista quem o acompanha, principalmente os idosos e as crianças;

Deixe limpo o local por onde transita ou descansa;

Em caso de desorientação ou necessitar de auxílio contacte os militares da GNR.

Esta operação conta com o reforço da Unidade de Intervenção (UI), da Unidade de Segurança e Honras de Estado (USHE) e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS).