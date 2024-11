Documentário sobre a ditadura e o 25 de Abril de 1974 estreia em Alpiarça

A Biblioteca Municipal de Alpiarça será palco, no próximo domingo, dia 17 de novembro, às 16h00, da apresentação do documentário ‘Aqueles que Ficaram (Em Toda a Parte Todo o Mundo Tem)’, onde cinco alpiarcenses são protagonistas e darão testemunhos de vida sobre um momento que marcou a nossa história: a ditadura e o 25 de Abril de 1974. A anteceder esta exibição estará o lançamento da 5ª edição dos Jogos Florais de Alpiarça.

Estas atividades realizam-se no âmbito do programa de Comemorações dos 50 Anos do 25 de Abril e são de entrada gratuita. O documentário, realizado por Marianela Valverde e Humberto Candeias e produzido pela Associação Clandestina, dá voz àqueles que enfrentaram, em silêncio, as consequências pessoais e sociais marcantes do regime do Estado Novo em Portugal.

Nesta exibição, no Auditório Mário Feliciano, o público poderá assistir a testemunhos emocionantes de familiares de opositores políticos do regime, que tantas vezes, ainda sem idade para compreender ou aceitar, resistiram ao “cárcere” das privações materiais e emocionais, encontrando formas de sobreviver ao regime ditatorial que vigorava no Estado Novo.

Entre as 28 pessoas entrevistadas, em vários concelhos da zona centro do país, estão cinco alpiarcenses: Amilcar do Vale, Francisco Galiza, Emília Tendeiro, Américo Abalada e Manuel Colhe. Sob vivências e recordações emocionantes, os testemunhos irão conduzir o público pelas consequências de um tempo difícil e sombrio. Uma parte da história que não poderá ser esquecida, sobretudo pelos mais jovens, de forma a entenderem mais o presente e fazerem em consciência as suas escolhas de futuro.

Veja aqui o trailer do documentário.

5ª edição dos Jogos Florais de Alpiarça

Antes da exibição do documentário, terá lugar o lançamento da 5ª edição dos Jogos Florais de Alpiarça. Para participantes de todas as idades, inseridos nos respetivos escalões, os trabalhos terão de ser entregues até às 18h00 do dia 31 de março de 2025 e os prémios – constituídos em cartões FNAC – nas áreas da Poesia, Fotografia e Ilustração, serão atribuídos numa cerimónia pública no dia 25 de abril do próximo ano. O objetivo deste projeto é criar ou consolidar hábitos de leitura e escrita, estimular e incentivar a criatividade e o gosto pelas artes, em áreas como a fotografia e a ilustração.

Exposição Internacional de Arte Contemorânea “Voyage, Voyage – Viagem, Viagem”

Será um fim-de-semana em grande para Alpiarça! No sábado, dia 16 de novembro de 2024, será a abertura da exposição de arte internacional ‘Voyage, Voyage – Viagem, Viagem’, que estará patente até 9 de janeiro de 2025, na Galeria de Exposições da Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça. Com curadoria de Genoveva Oliveira, esta exposição conta com trabalhos de fotografia, pintura, escultura, cerâmica, têxtil e joalharia contemporânea de vários artistas.