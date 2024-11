A Concelhia do PS de Almeirim organizou almoço convívio

Helena Fidalgo foi a primeira mulher na concelhia de Almeirim a ser eleita presidente, em julho de 2024, e

desde então, tem reunido esforços para juntar militantes e simpatizantes num conjunto de iniciativas que

estão calendarizadas até ao final do mandato.



No sábado, dia 9 de Novembro, realizou-se um almoço de militantes e simpatizantes do Partido Socialista,

organizado pela Concelhia, a Juventude Socialista e as Mulheres Socialistas de Almeirim.

O convívio decorreu no Parque de Merendas, na freguesia da Raposa e foi a primeira iniciativa do género,

que irá ser replicada noutras freguesias.





No evento reuniram-se mais de 150 pessoas que até ao final da tarde aproveitaram para conviver e desfrutar do espaço que foi inaugurado em Agosto de 2022.



Outra iniciativa que será colocada em prática pela concelhia mensalmente, será a abertura da sede, na

Praceta do Chapim, em Almeirim, a cada segunda 5º feira do mês, onde os militantes e simpatizantes terão

a oportunidade de conviver e debater ideias.