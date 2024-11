Sabe como deverá agir mediante uma tentativa de assalto na sua loja?

A MovAlmeirim em parceria com a Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário do Destacamento da GNR de Santarém (SPCPC) vai realizar-se uma ação de sensibilização no âmbito do Programa Comércio Seguro, no sentido de ajudar os comerciantes a prevenirem situações de furtos e/ou assaltos bem como outros perigos dos quais possam ser alvo.

Esta ação realiza-se no dia 22 de novembro, pelas 20h na sede da MovAlmeirim, Rua Dionísio Saraiva, lote 4 R/C em Almeirim.

As entradas são gratuitas mas carecem de inscrição devido à limitação do espaço.

Inscreva-se já através do endereço de e-mail: movalmeirim@gmail.com ou pelos números 243 047 626, 934 485 991 ou 914 838 684.