Entregues Prémios da Lezíria do Tejo do Concurso de Fotografia

No dia 12 de novembro, nas instalações da CIMLT – Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, em Santarém, realizou-se a entrega dos Prémios da Região da Lezíria do Tejo do Concurso de Fotografia Marcas na

História – Vamos Fotografar o Nosso Património Arquitetónico 2023/2024.



O Marcas na História teve início por ocasião do Ano Europeu do Património Cultural e já vai na sua 5a edição (Houve

interregno por causa da pandemia de COVID-19).



Começou por envolver o território da Região Lezíria do Tejo e alguns concelhos da Região Médio Tejo. Posteriormente,

foram incluídos todos os concelhos da Região Médio Tejo e todos os concelhos da Região Oeste, totalizando os 34

concelhos (12 do Oeste, 11 da Lezíria do Tejo e 11 do Médio Tejo) das 03 regiões.



O concurso está dividido em 2 fases, a 1a fase das Bibliotecas Escolares e das Bibliotecas Municipais (por concelho de

cada região) e a 2a fase, a Intermunicipal, em que são escolhidos os vencedores, um por cada escalão do total dos

vencedores de cada região. No final são apurados 15 vencedores, 05 por cada região.



No território da Região Lezíria do Tejo participaram na edição 2023/2024, 16 Agrupamentos de Escolas e/ou Escolas

Não Agrupadas e 07 Bibliotecas Municipais e os vencedores foram:

1.º escalão: Tomás Gabriel Santos – Escola Básica no 1 de Coruche

2.º escalão: Fabiana Pinheiro – Escola Básica Vale Aveiras, Azambuja

3.º escalão: Lourenço Manuel Palmeiro – Escola Secundária com 3o CEB de Coruche

4.º escalão: António Zapata – Escola Profissional de Salvaterra de Magos

5.º escalão: Filipa Lobo – Biblioteca Municipal de Alpiarça – Dr. Hermínio Duarte Paciência



Aqui pode conhecer as fotografias vencedoras.