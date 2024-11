Semideiro acolhe pela primeira vez o Troféu X-Trophy

A aldeia do Semideiro, no concelho da Chamusca, vai acolher pela primeira vez o Troféu X-Trophy. A 3ª prova desta competição Semideiro – Chamusca 2024, decorre este fim de semana, 16 e 17 de novembro e promete muita adrenalina e emoção.

O X-Trophy é uma competição de resistência em todo-o-terreno para motos e quads, que reúne pilotos de grande talento que se destacam pela coragem e determinação. Com uma lista de inscritos de excelência, espera-se uma grande disputa pelos melhores resultados, numa prova que será igualmente válida para o Troféu Bluemotor/Yamaha, uma competição monomarca promovida pelo concessionário Bluemotor e pela X-Adventure.

Organizado pela X-Adventure, o X-Trophy Semideiro-Chamusca 2024 conta com o apoio do Município da Chamusca, da Junta de Freguesia de Ulme, do Team Rodrigues e da Dias & Rodrigues. Esta terceira etapa do Troféu X-Trophy distingue-se pela introdução de uma novidade no calendário: uma nova pista, localizada nas proximidades de Semideiro, desenhada para proporcionar um desafio único aos participantes.

Os amantes de desportos motorizados poderão encontrar a “X-Trophy Village” junto ao Campo de Futebol de Semideiro, um ponto central que servirá como base para o evento. Para quem deseja assistir à competição, as coordenadas para o local são 39.329922N, -8.302588W, com acesso facilitado pela N243, que liga Chamusca a Montargil.

Este fim de semana promete ser inesquecível para pilotos e espetadores, com a promessa de momentos intensos de competição, num evento único que reforça o dinamismo desportivo e a promoção do concelho da Chamusca como destino de eleição para atividades desportivas e turísticas.