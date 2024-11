Não há festa como os 20 kms de Almeirim

Mais de 1500 atletas voltaram a encher as ruas de Almeirim nos 37 anos de história da mais importante manifestação desportiva da região com atletas que se preparam a rigor para este dia que é vivido como uma grande festa. Gonçalo Martins foi o mais rápido do concelho e não ficou muito longe do atleta do Sporting Duarte Santos que foi o grande vencedor na mítica distância, dos 20 kms.

Os atletas de todas as idades participaram nas três distâncias. Sem carácter competitivo, Diogo Neves, de apenas 10 anos, foi o vencedor dos 5 kms e terminou a prova em lágrimas o que contagiou as dezenas de pessoas que estavam na zona da chegada. A organização, mesmo não existindo carácter competitivo, decidiu chamar a criança de Marinhais para entregar uma coroa.

Depois, nos 10 kms, Said Ameirane com 30m e 42s foi o vencedor e Catarina Távora foi a mais rápida no setor feminino.

Maria Pia Nheme venceu nas mulheres depois de bater, nos últimos quilómetros, Vera Cruz que liderou quase toda a prova que voltou a ter passagem pela ponte D. Luís.

Para Domingos Martins, a 37.ª Edição correu muito bem: “O balanço é extremamente positivo, desde que não haja reclamações, estamos bastante satisfeitos com aquilo que fizemos, e no fundo, temos que reconhecer também os atletas de Almeirim. Os números das inscrições aumentaram, o que para nós é um enorme prazer. Aos nossos colaboradores, não há palavras para agradecer, a todos os níveis.”

Na cerimónia de entrega de prémios foi ainda lembrado Eliseu Simões, que faleceu recentemente e esteve ligado ao desporto e a muitos atletas que também fazem ou fizeram atletismo.

RESULTADOS:

10km Masculinos

1.º Said Ameirane 30m42s

10km Feminino

1.ª Catarina Távora 41m12s

Troféu Gabriel Duarte Masculino

1.º Duarte Santos 1h07m36s

Troféu Gabriel Duarte Feminino

1.º Maria Pia Nheme

1h17m21s

20km

Sénior Masculino

1.º Duarte Santos 1h07m36s

Sénior Feminino

1.º Rita Santos 1h23m30s

M35

1.º Tiago Andrónico 1h17m22s

F35

1.ª Mafalda Martinho 1h23m51s

M40

1.º Ricardo Abreu 1h16m45s

F40

1.ª Maria Pia Nheme 1h17m19s

M45

1.º Luís Brito 1h09m30s

F45

1.º Sónia Neves 1h35m10s

M50

1.º Pedro Ferreira 1h14m16s

F50

1.ª Maria Rebola 1h13m42s

M55

1.º Rui Cupido 1h17m21s

F55

1.ª Raquel Pereira 1h30m13s

M60

1.º Eduardo Eustáquio 1h18m15s

F60

1.º Fátima Oliveira

M65

1.º José Fernandes 1h24m17

Def. II

1.º João Monteiro 1h21m18s

Troféu Rutis

1.º Eugénio Pisco 1h47m41s

Troféu Delfim Ribeiro

1.º Amigos do Atletismo de Mafra

Equipas

1.º Grupo Alegre Unido Bajouca

2.º Amigos de Atletismo de Mafra

3.º Ass. 20 kms de Almeirim

Concelho

Seniores Masculinos:

1.º Núrio Ramos, 2.º Miguel Ângelo Leonor e 3.º Diogo Gregório

M35: 1.º Tiago Andrónico, 2.º David Alfaiate e 3.º João Fulgêncio

M40: 1.º Gonçalo Martins, 2.º Filipe Torres e 3.º Alexandre Dinis

F40: 1.º Flávia Sequeira, 2.º Andreia Roque e 3.º Ana Rodrigues

M45: 1.º David Bento, 2.º Vasco Carvalho e 3.º Pedro Alves

F45: 1.º Lina Mateus

M50: 1.º João Mota, 2.º Paulo Roque e 3.º César Gomes

M55: 1.º António Pereira, 2.º Paulo Eduardo Mendes e 3.º Jorge Polidoro

M60: 1.º Fernando Veríssimo, 2 .º Carlos Garcia

F60: 1.ª Fátima Oliveira

M65: 1.º Manuel Almeida, 2.º João Jacinto e 3.º António Oliveira