Quinta da Alorna brinda às tradições nesta época festiva

A Quinta da Alorna, a propriedade emblemática que celebrou recentemente os seus 300 anos de história, localizada em Almeirim, apresenta propostas repletas de notas aromáticas e tradição para a celebração do Natal. Os brindes desta época festiva trazem no copo um néctar do Tejo que equilibra a elegância e sofisticação e convidam os consumidores a entrar com a “mão direita” no Ano Novo.

As sugestões da Quinta da Alorna são perfeitas para os momentos de celebração, mas também para oferecer àquela pessoa a quem está a dever um brinde ou que merece uma caixa de bombons de chocolate (mas com o twist dos vinhos da Quinta da Alorna).

QUINTA DA ALORNA ABAFADO 5 YEARS

Considerado um vinho de sobremesa, o “Abafado 5 Years” da Quinta da Alorna é um vinho licoroso produzido unicamente da casta Fernão Pires. Recentemente, este vinho de aroma intenso a mel e frutos secos, foi galardoado no Canadá, com uma Medalha de Ouro no Concurso Sélections Mondiales des Vins 2024, tendo entrado para o TOP50 deste Concurso.

“Abafado 5 years Fernão Pires” distingue-se pelo seu processo de fermentação, sendo “abafado” com aguardente vínica. O estágio prolonga-se por cinco anos em barricas de carvalho usadas onde o abafado adquire toda a complexidade que demonstra.Com uma textura suave e doce, este vinho deve ser consumido fresco, sendo excelente para acompanhar as rabanadas e as filhoses da época Natalícia. PVP: 12.50€

QUINTA DA ALORNA RESERVA BRANCO & TINTO

O vinho de cor púrpura Reserva Touriga Nacional & Cabernet Sauvignon da Quinta da Alorna distingue-se pelo corpo equilibrado e redondo. Este é um vinho de aroma intenso a violetas e groselha madura da Touriga, com especiarias próprias do Cabernet e complexidade dada pelo estágio em madeira. Para esta época festiva, este vinho Reserva da Quinta da Alorna harmoniza na perfeição com o típico Peru de Natal. PVP: 7,99€

Para os apreciadores de vinhos frutados a Quinta da Alorna propõe o seu Reserva Arinto & Chardonnay. Neste vinho sobressai a harmonia entre a acidez e frescura do Arinto e as notas de fruta amarela madura do Chardonnay, tudo envolvido pela elegância da madeira. Para uma ceia de Natal onde o bacalhau é o protagonista, esta proposta da Quinta da Alorna harmoniza na perfeição. É, também, um presente a considerar para os amantes de vinho. PVP: 7,99€

Os vinhos Quinta da Alorna estão atualmente disponíveis na loja on-line assim como na loja física da Alorna, em Almeirim (aberta de segunda a domingo, das 10h às 18h). Os vinhos estão ainda disponíveis nas grandes superfícies como Continente, Pingo Doce, Auchan, Intermarché ou El Corte Inglés, ou online em Garcias.pt.

ALORNA CHOCOLATE BOX

Na loja on-line da Quinta da Alorna é ainda possível adquirir os bombons de chocolate com recheio de dois clássicos da Quinta da Alorna: Quinta da Alorna Reserva Touriga Nacional & Cabernet Sauvignon e Quinta da Alorna Abafado 5 Years Fernão Pires. A “Alorna Chocolate Box” é um presente que promete surpreender e conquistar todos os amantes de chocolate.

Estes bombons, disponíveis em dois packs diferentes (PVP:12,80€) combinam o sabor suave e cremoso do chocolate com a intensidade envolvente destes vinhos da Quinta da Alorna. No Catálogo de Natal está ainda disponível a caixa clássica (PVP: 25,80€) e premium (PVP: 27,30€), que reúne estes dois vinhos que recheiam os bombons – Quinta da Alorna Reserva Touriga Nacional & Cabernet Sauvignon e Quinta da Alorna Abafado 5 Years Fernão Pires.