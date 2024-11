Produção almeirinense estreia “O Grito da Vitória” no 3in1 Film Fest

A curta-metragem “O Grito da Vitória”, realizada pelo almeirinense Pedro Soares Ferreira, vai estrear na 6ª edição do festival de cinema 3in1 Film Fest, que decorre ao longo deste fim de semana, em Almeirim.

Toda a equipa de produção do filme é natural do concelho de Almeirim. Para além do realizador Pedro Soares Ferreira, estão envolvidos Afonso Henrique, como assistente de realização, e Micael Nobre, como engenheiro de som. Rogério Martins, natural de Almeirim, é o protagonista e artista retratado nesta curta.

“Depois da estreia de “Beatriz” no ano passado, onde recebemos o Prémio “Almeirim”, é uma honra para a nossa equipa regressar ao 3in1 Film Fest com “O Grito da Vitória. Este documentário é uma homenagem à vida e obra de Rogério Martins, um artista almeirinense que teve um papel ativo na Revolução dos Cravos, integrando a coluna militar de Salgueiro Maia”, refere a produção em comunicado enviado ao nosso jornal.

“O Grito da Vitória foi inteiramente filmado no atelier do artista, em Almeirim, onde Rogério Martins partilha memórias do 25 de Abril de 1974. Através das suas obras e palavras, oferece-nos uma perspetiva única dos acontecimentos históricos que marcaram a sua geração e transformaram o nosso país”, adianta a mesma fonte.

“A estreia de “O Grito da Vitória” no 3in1 Film Fest é particularmente especial nesta edição, que comemora os 50 anos do 25 de Abril. O documentário celebra a Revolução dos Cravos através da obra de Rogério Martins, artista de Almeirim que viveu este marco histórico e cujas experiências continuam a influenciar a sua arte”, conclui.

“O Grito da Vitória” é um documentário, que estará em exibição no dia 22 de novembro, pelas 22h25, na Sala Principal do Cine Teatro de Almeirim, integrando o festival de cinema 3in1 Film Fest.