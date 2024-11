Nova Unidade de Saúde Familiar “Marquesa de Alorna” inicia funções em 2025 em Almeirim

A nova Unidade de Saúde Familiar (USF) “Marquesa de Alorna” vai iniciar funções em março de 2025, data que ficou definida após uma reunião, realizada na passada semana, entre o Conselho de Administração da ULS Lezíria e os profissionais de saúde, no Centro de Saúde de Almeirim.

A novidade foi avançada por Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, que sempre defendeu a constituição de uma nova USF, acredita que esta é “a melhor forma de resolver a falta de médicos de família”, dando assim “o passo definitivo para solucionar um problema que nos afeta com mais de uma década”.

Numa primeira fase, a nova USF “Marquesa de Alorna” vai abranger a parte que falta médicos em Almeirim e Raposa. Após a sua consolidação, será alargada a Benfica do Ribatejo, vila que nesta altura recebe um novo médico de família para colmatar a saída por aposentação do Dr. Duarte.

Em março deste ano, a autarquia anunciava que o Centro de Saúde de Almeirim vai ser requalificado e ampliado com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), num investimento de cerca de três milhões de euros.

Com este investimento será possível aumentar a capacidade da infraestrutura, em termos de gabinetes médicos e outras salas técnicas. A ampliação do espaço prevê ainda ainda a criação de locais para teleconsulta, recolha de análise clínicas – analises que serão encaminhadas para o laboratório do Hospital de Santarém – e ainda melhorar as condições de trabalho da Unidade de Cuidados na Comunidade, que tem profissionais de diversas áreas.

Com o alargamento do espaço, foi permitida a criação da segunda Unidade de Saúde Familiar (USF), para garantir a cobertura total de médicos de família a todos os utentes do concelho de Almeirim.

O autarca salienta a importância do investimento que a Câmara Municipal de Almeirim tem feito ao longo dos anos no setor da saúde, com a requalificação das extensões de saúde, a reabertura das extensões de saúde de Marianos e Raposa, que chegaram a estar encerradas, e a compra de viaturas e equipamentos.

“Nada nunca será perfeito, mas nunca desistimos e esta notícia, da nova USF, enche-nos de orgulho e esperança. Cá continuaremos a fazer o que nos for possível para melhorar esta área que é da maior importância para todos nós”, conclui.