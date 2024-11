Molhinhos de carneiro com grão da Tertúlia da Quinta em destaque no Guia Boa Cama Boa Mesa

O restaurante Tertúlia da Quinta, localizado em Almeirim, celebra com orgulho o destaque do seu emblemático prato Molhinhos de Carneiro com Grão no mais recente Guia Boa Cama Boa Mesa, que reúne 50 receitas regionais de espaços típicos por todo o país. Este prato tradicional, presente na ementa do restaurante desde a sua inauguração em 2005, reflete a essência da gastronomia regional e das memórias afetivas associadas aos sabores do passado.



Sérgio Rodrigues, proprietário do restaurante, explica no guia o preparo deste prato tão especial, que nasceu, como muitas receitas portuguesas, da necessidade de aproveitar todos os recursos disponíveis para alimentar as famílias. Um verdadeiro prato de tacho, os Molhinhos de Carneiro com Grão conquistaram um lugar cativo na mesa de quem valoriza a tradição e continuam a atrair tanto clientes nostálgicos quanto novas gerações, ávidas por redescobrir o património culinário português. “Um prato confecionado pelo Chefe Gonçalo preparado com a mestria do antigamente,” como nos revela o proprietário.

O Guia Boa Cama Boa Mesa “Restaurantes Pratos Produtos Regionais”, com as suas 260 páginas dedicadas aos sabores mais típicos de Portugal, é um convite para explorar as raízes culturais e gastronômicas de cada região. Ele reflete a identidade local através de receitas que contam histórias e perpetuam tradições.

Sopa da Pedra e muito mais

Outro dos pratos do restaurante mencionados no mesmo Guia é a Sopa da Pedra de Almeirim. Agora beneficiando da certificação como ETG, reforça o facto de ser um dos pratos mais reconhecidos e procurados da culinária da região,

sobretudo pelas suas texturas e sabores. Também ele um prato bem reforçado.

O restaurante Tertúlia da Quinta está localizado junto à Praça de Toiros de Almeirim, e mantém-se como um ponto de referência para os apreciadores da boa comida ribatejana. O restaurante está aberto de terça-feira a domingo, pronto para receber todos aqueles que desejam embarcar numa viagem de sabores autênticos e experiências inesquecíveis.