Feirinha de Natal em Fazendas de Almeirim

Fazendas de Almeirim recebe a 6ª edição da “Feirinha de Natal na Vila” no próximo dia 8 de dezembro, no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim.

Artesanato, doces, bijuterias, prendinhas e animação são alguns dos ingredientes da iniciativa ao longo do dia. A animação vai decorrer entre as 10h30 e as 17h00, com turmas do pré-escolar e do centro de escolar de Fazendas de Almeirim, grupo Dreamers, Movimento Palco, Rancho Infantil de Fazendas de Almeirim e o FazCorus.

Os participantes podem ainda apreciar a Mostra “Velhoses e Coscorões”, que tem por objetivo dar a provar os sabores e preservar as receitas mais antigas.

As inscrições estão abertas até dia 4 de dezembro, na Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim.