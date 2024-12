XI Encontro de Cantares ao Menino na Igreja Paroquial de Almeirim

As Gentes de Almeirim promovem o XI Encontro de Cantares ao Menino, no próximo dia 7 de dezembro, pelas 21h30, na Igreja Paroquial de Almeirim, numa iniciativa que tem sido participada ao longo dos anos com grupos de folcloristas de Norte a Sul do país.

O espetáculo, com início agendado para as 21h30, conta com a participação das Gentes de Almeirim, Rancho Folclórico “Os camponeses de São Francisco” de Alcochete, Rancho Folclórico de São Pedro de Alva de Penacova e Rancho Folclórico da Casa do Povo do Pego de Abrantes.

A organização é da Gentes de Almeirim e conta com os apoios da Câmara Municipal de Almeirim, Federação do Folclore Português, Junta de Freguesia de Almeirim, Igreja Paroquial de Almeirim. O Jornal O Almeirinense e Rádio do Folclore Português são parceiros media.

As entradas são gratuitas.