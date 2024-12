Preço das casas em Almeirim subiu 6,9% num ano

Os preços das casas continuam a subir no concelho de Almeirim, há imagem daquilo que acontece em todo o território nacional.

Segundo os dados do índice de preços do idealista, em Portugal subiram 10% em novembro face ao mesmo mês do ano anterior. No concelho de Almeirim, os preços cresceram 6,9% entre novembro de 2023 e novembro de 2024. Mas baixaram 0,6% em relação ao mês de outubro.

O preço por metro quadrado no concelho de Almeirim fixou-se em 1.219€/m2, no passado mês de novembro, tendo atingido o seu máximo histórico em maio, onde o preço por m/2 atingiu os 1.230€.

O índice de preços do idealista contabiliza os dados desde fevereiro de 2015 e nessa altura, o preço por m/2 no concelho de Almeirim valia 588€.

No distrito de Santarém, o preço das casas subiu no último ano 13,3%, estando assim o concelho de Almeirim abaixo da média distrital.

Segundo o idealista, para a realização do índice de preços imobiliários do idealista, são analisados ​​os preços de oferta (com base nos metros quadrados construídos) publicados pelos anunciantes do idealista. São eliminados da estatística anúncios atípicos e com preços fora de mercado.

“Incluímos ainda a tipologia “moradias unifamiliares” e descartamos todos os anúncios que se encontram na nossa base de dados e que estão há algum tempo sem qualquer tipo de interação pelos utilizadores. O resultado final é obtido através da mediana de todos os anúncios válidos de cada mercado”, destaca a mesma fonte.