Quinta da Alorna junta-se ao centenário do Teatro Tivoli

A Quinta da Alorna, propriedade tricentenária localizada em Almeirim, juntou-se à celebração do centenário do Teatro Tivoli BBVA, que se assinalou no dia 30 de novembro, em Lisboa.

Os vinhos Quinta da Alorna Reserva Arinto & Chardonnay, Quinta da Alorna Reserva Touriga Nacional & Cabernet Sauvignon e Quinta da Alorna Touriga Nacional rosé, compuseram os brindes que se proporcionaram no Teatro Tivoli BBVA a propósito do centenário daquele que é um dos Teatros mais emblemáticos da cidade de Lisboa.

“A Quinta da Alorna afirma aqui o compromisso com o setor da cultura. Temos previstas outras ações para 2025 neste âmbito e estamos muito entusiasmados por firmar o nome da tricentenária Alorna numa efeméride tão importante para a cidade, para o País e para a Cultura”, destaca Pedro Lufinha, diretor-geral da Quinta da Alorna.

“Os Teatros são marcos culturais nas cidades e estes espaços sobrevivem ao tempo graças àqueles que acreditam e apostam na cultura, desde o público à entidade parceira, como a Quinta da Alorna que se associa e apoia a sustentabilidade de um projeto com um propósito muito claro: manter as portas da cultura abertas”, acrescenta Paulo Dias, Administrador do Teatro Tivoli BBVA.

A Quinta da Alorna personalizou o sótão do Teatro Tivoli BBVA e ofereceu aos convidados os vinhos do Tejo que combinam elegância e sofisticação.

O brinde entre duas marcas históricas nos respetivos setores assinala um momento histórico e uma colaboração atemporal que tem em comum a arte, a tradição e a inovação.

Foto: Rita Carmo