Militar almeirinense na elite da equitação militar mundial

O Major Miguel Pistola integrou a equipa de Hipismo do Exército Português que competiu, com distinção, no XXIV Campeonato do Mundo Militar de Equitação, evento que contou com a participação de 44 cavaleiros, em representação de 15 países.

A missão portuguesa foi composta por cinco militares, o chefe da missão, Tenente-Coronel Miguel Pombeiro, o selecionador, Tenente-Coronel Tiago Pires, o Major Miguel Pistola e os Capitães David Baptista e Francisco Teixeira.

O almeirinense Major Miguel Pistola foi o mais bem classificado entre os elementos do Exército Português, ao conquistar o 23º lugar da prova. O Capitão Teixeira foi 26º classificado e o Capitão Batista foi 34º classificado.

Coletivamente, equipa do Exército Português conquistou o 9.º lugar.

“A participação da equipa reafirma a tradição e a excelência do Exército Português no desporto equestre, evidenciando a elevada competência técnica, disciplina, e determinação dos seus cavaleiros, qualidades reconhecidas pela organização e pelas restantes equipas internacionais participantes”, destaca uma nota do Exército.

A participação no Campeonato do Mundo Militar de Equitação marcou o regresso do Exército Português, 29 anos depois, à competição mundial militar.