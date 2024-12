Olavo Bilac regressa aos palcos com os Santos & Pecadores

A banda de Olavo Bilac, os Santos & Pecadores, são uma das primeiras confirmações do festival Às Vezes o Amor, que decorre no mês de fevereiro, em várias cidades do país. O cantor Olavo Bilac reside há vários anos em Almeirim.

Após um interregno de onze anos, os Santos & Pecadores estão de volta aos palcos, sendo mesmo a banda, a grande novidade do festival que acontece nos dias 14 e 15 de fevereiro, em mais de 15 cidades.

A banda vai apresentar o espetáculo “As Canções de Amor dos Santos & Pecadores”, em 14 de fevereiro, no Coliseu do Porto, e em 15 de fevereiro, no Campo Pequeno.

Segundo a banda, este regresso será também uma “homenagem ao inesquecível Rui Martins, saxofonista e percussionista da banda, cuja memória permanece viva na música que encantou gerações”.

A banda que se popularizou com o tema “Não Voltarei a Ser Fiel”, foi fundada em 1987 por Olavo Bilac, Rui Martins (que morreu em 2021), Pedro Almeida, Pascoal Simões e Pedro Cunha. O grupo, igualmente responsável por temas como “Fala-me de amor” e “Momento final”, deixou de dar espetáculos.

O festival celebra dez anos em 2025 dez anos e é uma iniciativa das agências Produtores Associados e Locomotiva Azul.