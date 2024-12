O bolo Rei de Carnes é a mais recente “construção” da padaria de Fazendas de Almeirim. O bolo já foi apresentado e as reações foram muito positivas.

O Natal já chegou à “Padaria Fazendense” com a confeção dos famosos escangalhados, bolo rei e, este ano, há mesmo uma grande novidade. Isto depois de mais um ano com a participação no certame de bolo Rei da ACIP – Associação do Comércio e da Indústria de Panificação.

Este ano, a Padaria levou a concurso três bolos da fábrica das Fazendas. Dois deles já conhecidos de todos, o Bolo Rei tradicional e a estrela da Casa, o Escangalhado. E na categoria de Inovação este ano, a Padaria Fazendense tentou algo fora do normal mas com a qualidade que tentam oferecer sempre, o bolo Rei de Carnes. Este também será posto à venda mas, exclusivamente, sob encomenda prévia com 4 dias de antecedência.

Paulo Chagas explica que “o David, na Páscoa, disse que iamos participar em três temas no concurso bolo rei e para eu ter ideias e falar com a equipa. Entao lembrei-me que o folar de carne era muito bom. Porque não fazer com a massa de bolo rei para ficar agridoce?”.

O formador de padaria e pastelaria sublinha que “a ideia foi logo aceite pela equipa Rui Silva, David, Daniel, Pedro e a D. Maria. Em agosto comecei a fazer testes e mais testes com mais carne, com menos açúcar até conseguirmos a receita que estamos a utilizar. Foram feitos oito testes e dar a provar a vários clientes sem eles saberem e darem o seu feedback do produto. Esta receita foi a que a maioria gostou e ficou”.

No concurso, o júri ficou admirado com o produto, primeiro pelo bom aspeto.

“Estiveram, pelo menos 10 minutos, a analisar e todos os júris provaram mas, infelizmente, não conseguimos passar da meia final. Eu acho que eles estavam com fome [sorrisos] mas não desistimos, para o ano lá estaremos mais fortes e com outras ideias”, confessa Paulo Chagas.

Quanto ao escangalhado, que é a principal referência da Padaria Fazendense, “estamos sempre a melhorar e quem gosta diz que cada vez está melhor”, conta orgulhosamente.

Mas a ambição é tanta que não se deixam acomodar. “Este ano também melhoramos a receita de bolo rei com receita tradiconal bem melhorada e quem provou que diz está aprovado a 100%”.