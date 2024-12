A Câmara Municipal da Chamusca, em parceria com o grupo Caminhadas em União da União Desportiva da Chamusca, promove no próximo domingo, 15 de dezembro, pelas 15h00, a tradicional Caminhada de Natal, uma iniciativa integrada na programação do Parque dos Sonhos de Natal.

Com partida e chegada junto ao Cineteatro da Chamusca, o percurso, de cerca de 5 km, decorre em ambiente urbano e apresenta um grau de dificuldade médio, sendo ideal para todas as idades.

Este evento é uma oportunidade perfeita para desfrutar da época natalícia de forma ativa, saudável e comunitária.

Para participar e celebrar o espírito natalício com energia e diversão, basta trazer um adereço de Natal! No fim da caminhada os participantes poderão visitar, gratuitamente, o Parque dos Sonhos de Natal e explorar a magia do Maior Parque Temático do Ribatejo, repleto de atrações, repleto de atrações mágicas para toda a família.

Esta caminhada é uma das muitas iniciativas que reforçam o ambiente festivo na Chamusca, convidando a comunidade a viver a magia do Natal de forma ativa, saudável e especial.

As inscrições serão realizadas no dia e no local, antes da partida. Esta é uma excelente oportunidade para viver o Natal de forma única e memorável!