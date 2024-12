Funeral de Carlos Tomé marcado em Paço dos Negros

O funeral do empresário agrícola, Carlos Tomé, que faleceu vítima de acidente de viação, realiza-se na quinta-feira, dia 12 de dezembro, em Paço dos Negros.

O corpo do empresário estará em câmara ardente, a partir das 12h00, na Igreja Paroquial de Paços dos Negros. As cerimónias fúnebres estão agendadas para as 15h00, com missa de corpo presente, naquela igreja, seguindo depois a sepultar no Cemitério de Paço dos Negros.

Recorde-se que, Carlos Tomé, morreu na sequência de um despiste de quadriciclo, na noite de sexta-feira, dia 6 de dezembro, na rua do Paço, em Paço dos Negros, freguesia de Fazendas de Almeirim.

Após sair do posto de combustível da localidade, o motociclo entrou em despiste e terá embatido lateralmente num muro de entrada de uma habitação. Carlos Tomé foi rapidamente assistido pelos meios de socorro no local, mas não resistiu aos graves ferimentos provocados pelo embate, vindo o óbito a ser verificado no local.

Nas operações de socorro no local, estiveram presentes os Bombeiros Voluntários de Almeirim com três viaturas e sete operacionais, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém e a equipa de psicólogos do INEM, que estiveram a prestar apoio à família da vítima.

O Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação da GNR procedeu à investigação para apurar as circunstâncias em que ocorreu o acidente. Também presentes no local esteve a GNR de Almeirim, de Alpiarça e o Destacamento de Intervenção da GNR de Santarém.

Carlos Tomé era empresário agrícola, que se dedicava à produção de frutas e hortícolas, muito conhecido na localidade de Paço dos Negros, e amante dos motociclos.