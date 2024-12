ULS Lezíria inaugura Exposição Fotográfica de Natal “Uma fotografia por Serviço”

Foi inaugurada, no dia 10 de dezembro, no Hall de Entrada do Hospital Distrital de Santarém, uma exposição fotográfica de Natal da ULS Lezíria, com o título “Uma fotografia por Serviço”, uma iniciativa do Conselho de Administração que visa partilhar o espírito natalício dentro da instituição. Cada serviço foi desafiado a capturar, através de uma fotografia, a essência desta época especial.

A inauguração contou com a presença de Tatiana Silvestre, presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, João Soares Ferreira, diretor clínico para os Cuidados de Saúde Primários, João Formiga, enfermeiro diretor, e Hugo Sousa, vogal executivo do Conselho de Administração.

“Espero que os profissionais de saúde se tenham divertido neste desafio. As fotografias estão muito originais”, destacou Tatiana Silvestre, admitindo que o próprio Conselho de Administração se divertiu ao participar.

As imagens expostas não são apenas simples registos fotográficos, mas sim histórias visuais que ilustram o empenho, a alegria e a união das equipas da instituição. Esses valores, presentes no trabalho diário de cuidar dos utentes, são também o reflexo do espírito que orienta a missão da ULS Lezíria.

Ao percorrer a exposição, o público tem a oportunidade de conhecer mais sobre as pessoas e os ambientes que tornam a ULS Lezíria única, oferecendo uma visão intimista e envolvente do trabalho realizado por todos os serviços.

As fotografias foram submetidas a concurso e serão avaliadas por um júri constituído pelos elementos do Gabinete de Comunicação e Imagem da ULS Lezíria. O vencedor será revelado na Festa de Natal, a decorrer no dia 18 de dezembro.

A exposição estará patente até ao dia 6 de janeiro, convidando todos a viver o Natal através das lentes de quem, todos os dias, se dedica a cuidar e a servir a comunidade.