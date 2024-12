Passeio de carros clássicos passou por Almeirim

O 3º Passeio dos Clássicos da Liberdade, realizado no domingo, dia 8 de dezembro e que contou com cerca uma centena de participantes, passou pelo concelho de Almeirim.

O encontro de carros clássicos, que decorre todos os segundos domingos de cada mês na cidade de Santarém, mais precisamente no Jardim da Liberdade, passou pelo centro de Almeirim e teve uma primeira paragem em Marianos, freguesia de Fazendas de Almeirim, para uma visita a Joaquim Fitas, criador e vendedor de animais exóticos, onde os participantes tiveram a oportunidade de ver mais de cem espécies (diversas aves e mamíferos).

O passeio continuou em direção à ponte Rainha Dona Amélia, com uma paragem em Valada, tendo terminado no Cartaxo com um almoço e convívio.

O encontro foi organizado por Duarte Gomes, de 23 anos, e Francisco Figueiredo, de 22 anos. Dois jovens amantes de veículos clássicos, que proporcionaram a mais de noventa pessoas um momento de convívio e passeio pelas paisagens ribatejanas.

O evento contou com participantes do distrito de Santarém, bem como de Óbidos, Seixal, Lisboa, Torres Vedras, Alcobaça, entre outros.

A iniciativa contou também com entrega de diversos prémios:

Carro que percorreu mais quilómetros – Entregue a João do Ó e Luís do Ó, vieram do Seixal com um Ford Capri 1977

Condutor mais clássico – Entregue a Hernani Neves, com 80 anos de idade, e veio no Ford Capri de 1971

Carro mais clássico – Entregue a Jorge Santos com o veículo American Bantam, de 1936