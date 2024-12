Francisca é o “bebé do Natal” na ULS Lezíria

O dia de Natal foi ainda mais especial para Cátia Carriço e Bruno Ferreira, que receberam o melhor presente possível: a chegada da filha Francisca. A bebé nasceu no dia 25 de dezembro, às 17h53, no Hospital Distrital de Santarém, com um peso de 3.310 gramas e com 39 semanas e 5 dias de gestação.

Residentes da vila de Almoster, Cátia, de 28 anos, e Bruno, de 30 anos, estão radiantes com a chegada de Francisca, a terceira filha do casal, que será muito bem recebida pelos irmãos mais velhos: um menino de 2 anos e uma menina de 17 meses.

O nascimento de Francisca, precisamente no dia 25 de dezembro, trouxe uma felicidade extra à família, tornando este Natal ainda mais memorável.