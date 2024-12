Olavo Bilac com Sociedade Velha Filarmónica Riachense no Teatro Virgínia

Olavo Bilac é um nome incontornável da música em Portugal e nos países de expressão portuguesa, e uma das vozes mais carismáticas e acarinhadas da sua geração, sobe ao palco do Teatro Virgínia no próximo dia 11 de janeiro, sábado, a partir das 21h30, para um concerto com a banda da Sociedade Velha Filarmónica Riachense.

Os bilhetes têm o custo de 16 euros (sendo aplicáveis descontos) e podem ser adquiridos na bilheteira local, nos pontos aderentes Fnac e Worten ou online em bol.pt.

Com uma carreira com mais 30 anos e canções que fazem parte da banda sonora da nossa vida, Olavo Bilac lançou recentemente o primeiro single do seu novo disco de originais. Ao vivo, apresenta um espetáculo em formato best of, reunindo uma série de canções que são autênticos hinos e que o público canta do primeiro ao último minuto. Em palco, celebra a sua música com a Banda da Sociedade Velha Filarmónica Riachense, num concerto que perdurará no tempo.

A 4 de março de 1884, um grupo de riachenses criou a primeira Filarmónica de Riachos. Por ter existido outra mais nova ficou conhecida por Sociedade Velha Filarmónica Riachense. Atualmente possui uma escola de música que permite a formação de músicos para o ingresso na sua banda, assegurando o futuro desta coletividade. Da monarquia à república, dos reis ao euro, da criação da iluminação elétrica ao desenvolvimento tecnológico atual, esta associação é marcada pela sua história e pelas suas superações e adaptações ao longo de mais de um século.