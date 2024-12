Mercadona sobe salários

O Comité de Direção da Mercadona decidiu aumentar os salários de toda a sua equipa em 8,5%, com o objetivo de contribuir para o aumento do seu poder de compra.

Este aumento salarial, que entrará em vigor a partir do vencimento de janeiro de 2025, inclusive, abrange os mais de 100.000 colaboradores que a empresa tem em Portugal e Espanha.

A Mercadona tem vindo a aumentar os salários todos os anos de acordo com o Índice de Preços no Consumidor (IPC). Sobre esse valor, aplicará um extra adicional, elevando esse aumento a 8,5%.

Desta forma, o pessoal base da empresa passará a receber 1.247 euros brutos/mês no primeiro ano (com duodécimos incluídos), ou seja, 23% mais do que o Salário Mínimo Nacional (SMN), e 1.705 euros brutos/mês após ultrapassados os quatro anos de atividade na empresa, ou seja, mais 68% mais do que o SMN.

A empresa decidiu igualmente, no âmbito da sua estratégia de partilha dos lucros (medida promovida pelos acionistas em 2001), distribuir um prémio adicional além do tradicional prémio de desempenho. O objetivo é recompensar o esforço realizado e partilhar os lucros.

Como já vem sendo habitual, os colaboradores que tenham completado pelo menos um ano de antiguidade na empresa, e caso sejam atingidos os objetivos e metas acordados no início do ano, receberão o equivalente a um salário extra, valor que ascende a dois salários depois de alcançados quatro anos de antiguidade. Este ano, os colaboradores receberão adicionalmente um prémio extra correspondente a um salário mensal. Estes valores adicionais serão pagos em março.

Todos os colaboradores da Mercadona têm contrato efetivo desde o primeiro dia e uma Progressão Salarial de 5 níveis (alcançados no máximo em 5 anos) correspondente a um aumento salarial de 11% por cada nível. A esta progressão será agora aplicado o aumento aprovado de 8,5% (um aumento total de aproximadamente 20% para quem mude de nível).