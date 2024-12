ULS Lezíria inaugura renovado Serviço de Anatomia Patológica

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria inaugurou, no dia 20 de dezembro, na presença da secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé, o renovado Serviço de Anatomia Patológica, um marco relevante para a saúde da região, concretizado através de um investimento de 2.741.634,09 euros.

Na cerimónia de inauguração, que decorreu no Auditório do Hospital Distrital de Santarém (HDS), Tatiana Silvestre, presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, destacou a importância da requalificação e ampliação do serviço, único no distrito de Santarém. “Com esta intervenção, o Serviço de Anatomia Patológica verá reforçada a sua capacidade de diagnóstico, oferecendo maior rapidez e precisão, especialmente em casos oncológicos,” sublinhou a presidente.

A presidente do Conselho de Administração anunciou ainda que após as negociações com o Ministério da Justiça e a subsequente aprovação, foi já assinado o protocolo de colaboração para que o Instituto Nacional de Medicina Legal possa iniciar em janeiro de 2025 o seu trabalho nas instalações agora inauguradas.

O financiamento do projeto foi garantido principalmente pelo Programa Portugal 2020, com um montante de 2.299.893,43 euros, complementado por uma parceria com o Instituto Nacional de Medicina Legal, no valor de 265.680,00 euros, e fundos próprios da ULS Lezíria, que somam 176.060,65 euros.

Tatiana Silvestre também aproveitou para reforçar o compromisso da ULS Lezíria com a melhoria contínua dos serviços prestados à população, destacando que a instituição atende atualmente cerca de 190 mil utentes e conta com uma rede abrangente composta por um hospital, uma unidade de saúde pública, 15 Unidades de Saúde Familiar (USF), sete Unidades de Cuidados na Comunidade e cinco Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados. Em 2025, está prevista a criação de mais duas USF para ampliar a capacidade de resposta à população. ´

A presidente sublinhou ainda a necessidade de novos investimentos em áreas cruciais, como o Serviço Farmacêutico, a construção de uma nova Unidade de Cuidados Intensivos e a criação de instalações para os hospitais de dia, metas que estão integradas no Plano de Desenvolvimento Organizacional 2025-2027.

Seguiu-se a intervenção de Isabel Andrade, diretora do Serviço de Anatomia Patológico, que recordou a história do serviço, efetuando uma retrospetiva da sua evolução desde 1989, ano em que foi criado até ao momento, realçando dos principais marcos ao longo dos anos.

A diretora do Serviço de Anatomia Patológica da ULS Lezíria realçou a importância crucial do serviço para diversas especialidades médicas, sublinhando o seu papel no fornecimento de informações sobre fatores prognósticos e preditivos de resposta terapêutica, especialmente no âmbito das doenças oncológicas. Segundo referiu, o médico anatomopatologista desempenha um papel central ao definir o diagnóstico, permitindo que “a restante equipa médica desenvolva um plano terapêutico adequado”.

Segundo Isabel Andrade, em 2023, o Serviço de Anatomia Patológica ajudou a detetar 1.308 novos casos de cancro, entre os quais 209 cancros da mama, 173 do tubo digestivo, 119 da próstata, 72 do colo útero e 66 do pulmão.

O evento contou também com a participação de João Teixeira Leite, presidente da Câmara de Santarém, que reforçou a necessidade de uma maior dotação de recursos às ULS, tendo salientado também que “a saúde é um pilar fundamental na ação da Câmara Municipal de Santarém”.

Pedro Ribeiro, presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e da Câmara Municipal de Almeirim, defendeu uma maior ligação entre o ensino e a saúde na região, com a possibilidade de abrir cursos de medicina.

Na sua intervenção, Cristina Vaz Tomé, secretária de Estado da Gestão da Saúde, anunciou que em 2025 o Governo irá lançar um procedimento para 350 vagas de assistentes graduados seniores, com o objetivo de atenuar a carência de médicos no país. A governante também destacou a reprogramação do PRR, que permitirá a modernização e aquisição de novos equipamentos para as ULS.

Seguiu-se uma visita às instalações do Serviço de Anatomia Patológica e Gabinete Médico-Legal.

A cerimónia contou ainda com a presença de várias entidades regionais e nacionais, incluindo representantes do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF), da Comissão Diretiva do Programa Regional Alentejo 2030, da Escola Superior de Saúde de Santarém, do Conselho Consultivo do HDS, e de autarcas da área da influência da ULS Lezíria.