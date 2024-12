S. Silvestre de Almeirim foi um êxito (c/fotos)

As ruas da cidade de Almeirim encheram com mil atletas na segunda edição da São Silvestre, que se realizou no dia 28 de dezembro. Na vertente competitiva, na distância de 10 kms, a prova Fitness Factory foi ganha por Miguel Mascarenhas e Ana Conceição.



No setor feminino, Ana Conceição (ARCD Mendiga) foi a primeira com 45m02, Dora Santos (individual) fez 45m40s e Maria Vieira fechou o pódio com 45m46s.



Miguel Mascarenhas (GD Estreito) foi o vencedor no sector masculino com 32m20s, Gustavo do Canto (Triatlo Torres Novas) fez segundo com 32m35s e João Lopes (Ág. Alpiarça) ficou em terceiro, com 33m05.



Muitas centenas de atletas participaram também na caminhada, prova com o nome de grupo Mendonça, com a distância de cinco quilómetros.