Tigres empata depois de estar a perder por três golos de diferença

A equipa sénior do HC Tigres deslocou-se, no sábado, ao reduto do Alenquer e Benfica “B” e empatou a quatro golos, no jogo da 10 jornada da 3.ª Divisão Zona Sul.



A equipa almeirinense esteve a perder 4-1, mas conseguiu arrancar um empate fixando o resultado final em 4-4. Os golos da equipa de Almeirim foram marcados por Francisco Santos(1), Afonso Silva(1), Alexandre Costa(1) e Frederico Neves(1).

A equipa almeirinense segue assim invicta em 3.º lugar com menos 3 jogos que o primeiro classificado HC Turquel “B”.