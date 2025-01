Continente e O Almeirinense oferecem 250 euros ao bebé do ano

Pelo quinto ano consecutivo, o Continente reforça o seu compromisso com os pais e cuidadores e ofereceu 250€ (através de vales) aos primeiros bebés nascidos este ano, em vários distritos. Este apoio confirma a vontade da marca em estar presente nos momentos mais especiais de todas as famílias.



O Continente e o Jornal O ALMEIRINENSE entregaram o cheque ao menino Etiandro Buco e família. O bebé chegou ao mundo às 10h00, do dia 1 de janeiro, com um peso de 3270 gramas e foi primeiro bebé a nascer em 2025 na ULS Lezíria.

Etiandro é o terceiro filho de Helena Kilumba, de 37 anos, e Guedes Buco, de 46 anos. A mãe e o pai, residentes no Entroncamento, estão radiantes com a chegada do seu mais novo membro da família.

Ao todo, a marca entregou 16 vales em todo o país. Válidos por um ano, os vales-oferta podem ser trocados por produtos Continente do Bebé, para que as famílias possam promover um início de vida ainda mais positivo e confortável aos seus recém-nascidos.

Lançada em 2021, Continente do Bebé é uma marca especializada em produtos de alimentação, higiene e limpeza para o bebé, pensados e adaptados a cada etapa de crescimento. A gama cumpre critérios rigorosos de qualidade, eficácia, nutrição e sustentabilidade e foi desenvolvida em parceria com diferentes especialistas.

Feira do Bebé começa a 13 de janeiro!

Ainda a propósito do compromisso em facilitar a vida a todos os pais e cuidadores, a partir de 13 de janeiro, nas lojas Continente, decorre mais uma edição da ‘Feira do Bebé’, onde será possível encontrar uma enorme variedade de produtos, aos melhores preços, incluindo alimentação adequada às várias idades, artigos de higiene e equipamentos de segurança, como cadeiras auto e de refeição, carrinhos de passeio, acessórios de viagem, entre muitos outros produtos essenciais a todas as famílias.