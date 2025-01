147 pessoas carenciadas passam a usufruir de Cartão Social em Almeirim e Alpiarça

As pessoas apoiadas pela Ação Social da Câmara Municipal de Almeirim e Alpiarça vão passar a usar um Cartão Social para adquirir bens essenciais em supermercados, substituindo assim a distribuição do cabaz alimentar efetuada por estas entidades até 2027.

No território de Almeirim e Alpiarça, onde a Câmara de Almeirim é a entidade gestora e mediadora, são apoiadas 392 pessoas com cabaz alimentar mensal e 147 destas pessoas vão passar a utilizar, a partir do próximo mês de fevereiro, um cartão social para adquirir bens essenciais nos supermercados aderentes ao programa: Continente, Pingo Doce e Intermarché. No concelho de Almeirim são 55 as pessoas que irão usufruir deste cartão social.

Ao todo, no concelho de Almeirim são beneficiários do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC) do Instituto da Segurança Social 192 pessoas, sendo que 146 são da cidade de Almeirim, 82 em Fazendas de Almeirim e 64 em Benfica do Ribatejo.

Quem beneficia deste programa, recebe um cabaz com 25 itens (como leite, arroz, massa, tostas, azeite, feijão, frango congelado, cenouras, entre outros), que permitem colmatar 50 por cento das necessidades energéticas e nutricionais dos destinatários. Agora, o cabaz é substituído por um Cartão Social, que dá mais autonomia aos beneficiários e facilita a gestão do apoio alimentar.

O Cartão Social tem o objetivo de dar mais “liberdade e dignidade” e vai substituir, de forma gradual (até 2027), o cabaz de alimentos que é distribuído às famílias em situação de carência socioeconómica. Até aqui, os agregados identificados pela Segurança Social como carenciados recebiam um cabaz, com alimentos para um mês, mas que nem sempre trazia os bens alimentares que a família realmente precisava.

Além disso, como era uma entrega física, o cabaz não podia conter alimentos perecíveis, como carne ou peixe frescos. Com este cartão, as famílias vão poder escolher e comprar os alimentos que preferem.

O Cartão Social será carregado mensalmente com um valor variável, dependendo da composição do agregado familiar. O responsável pelo agregado recebe 50,65 euros, aos quais acrescem 70% desse valor (35,67 euros) por cada um dos restantes membros, seja menor ou maior de idade. Um casal com dois filhos, por exemplo, irá receber por mês 157,66 euros.

O Cartão Social começou a ser distribuído no último trimestre de 2024 e pode chegar a 120 mil pessoas. Para as restantes, o cabaz alimentar mantém-se em vigor.