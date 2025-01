Pedro Marques preside ao novo Conselho de Administração da ULS Lezíria

O novo Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), presidido por Pedro Marques, já iniciou oficialmente as suas funções.

Pedro Marques, tem 56 anos, é natural do Funchal e licenciado em Gestão pelo Instituto Superior de Gestão de Lisboa e especializado em Business Economic and Management pela Católica Business School de Lisboa, com MBA em Gestão de Unidades de Saúde e outro em Executive Marketing. Possui uma carreira consolidada no setor da administração em saúde.

Antes de assumir este cargo, liderou, desde 2022, a administração do Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira, nos Açores. Anteriormente, desempenhou funções como diretor executivo do extinto Agrupamento de Centros de Saúde da Serra d’Aire e como diretor na Federação Europeia de Indústrias e Associações Farmacêuticas, entre outras.

A nova equipa integra ainda Teresa Rodrigues, médica especialista em Medicina Interna, como diretora clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares, trazendo consigo uma vasta experiência na área clínica. Fátima Lopes, que até aqui exercia funções de enfermeira gestora no Centro de Saúde de Ourém, assume as funções de enfermeira diretora. Hugo Costa, anteriormente responsável pelo Departamento Administrativo e Financeiro da Câmara Municipal de Santarém, junta-se à equipa como vogal executivo. Hugo de Sousa, membro do anterior conselho, mantém-se como vogal executivo.

“É com grande sentido de responsabilidade e compromisso que assumimos a gestão da ULS Lezíria, plenamente conscientes do papel essencial que a unidade representa na saúde e bem-estar da nossa comunidade”, afirma o presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria.

A ULS Lezíria serve cerca de 200.000 utentes, abrangendo nove concelhos do distrito de Santarém: Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Coruche, Golegã, Salvaterra de Magos, Santarém, Rio Maior e Chamusca.

Na foto (esquerda para a direita):

Hugo Costa (vogal executivo), Hugo de Sousa (vogal executivo), Fátima Lopes (enfermeira diretora), Teresa Rodrigues (diretora clínica), Pedro Marques (presidente do Conselho de Administração)