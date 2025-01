Deputado do PSD debate “novas tecnologias” com alunos de Almeirim

Ricardo Oliveira, deputado do PSD eleito pelo círculo eleitoral de Santarém, vai estar esta segunda-feira, dia 13 de janeiro, pelas 14h30, na Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, em Almeirim, no âmbito de uma iniciativa do Parlamento dos Jovens da Assembleia da República. O tema da iniciativa para o ano 2025 é “Novas Tecnologias: oportunidades e desafios para os jovens”.

Este projeto, dirigido aos alunos do ensino básico e secundário, recria na escola, o processo de eleição para a Assembleia da República e o funcionamento deste órgão. Pretende educar para a Cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política e dar a conhecer a Assembleia da República, o significado do mandato parlamentar, as regras do debate parlamentar e o processo de decisão do Parlamento, enquanto órgão representativo de todos os cidadãos portugueses.

O Parlamento dos Jovens quer ainda promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação das decisões, incentivar a reflexão e o debate sobre um tema, definido anualmente e proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais.

Estimular as capacidades de expressão e argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade da maioria e sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que afetem o seu presente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder político, são outros dos objetivos da iniciativa parlamentar.