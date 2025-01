Espetáculo sobre o 25 de Abril de 1974 procura voluntários

O Município de Santarém vai assinalar o dia 25 de Abril de 74 com a realização de um grande espetáculo que vai comemorar a data em que Portugal recuperou a Liberdade. Nesse sentido, está aberta uma ‘Chamada de Voluntários para participação Teatral’, destinada a todos os interessados em participarem no evento que terá lugar dentro de três meses.

O espetáculo vai ser encenado por Nuno Pino Custódio e pretende a colaboração e participação de pessoas de todas idades, interessadas em ganharem uma nova experiência de representação, enquanto celebram uma das datas mais importantes na vida dos portugueses. As inscrições devem ser efetuadas para o email nelson.ferrao@cm-santarem.pt. O primeiro encontro será já no próximo no dia 24 de janeiro, a partir das 18h30, nas instalações do Centro Cultural e Regional de Santarém, no centro histórico, na Rua Dr. Joaquim Luís Martins, n.º 16, a poucos metros do Largo do Seminário.

O encenador, Nuno Pino Custódio, nasceu em Lisboa, é professor de Interpretação e dirigiu mais de 40 espetáculos, a maioria da sua própria autoria. Desde a década de 1990 que investiga uma metodologia de interpretação intitulada ‘Máscara’, sendo uma das principais referências em Portugal no campo da formação de actores, tendo sido igualmente investigador do Centro de Estudos de Teatro da FLUL, entre 1996 e 2000.

Nuno Custódio foi aluno de Ferruccio Soleri e Mario Gonzalez, o último, apontado como a principal referência viva do teatro mascarado no Ocidente, de quem foi também assistente em Portugal. O artista tem colaborado com diversas companhias ou festivais de artes, escolas profissionais ou universidades, como a Faculdade de Letras de Lisboa e a Universidade de Évora. Em 2004, fundou a companhia que ainda hoje dirige, a ESTE – Estação Teatral da Beira Interior. Tem sido ainda professor regular, desde 2010, da ACE – Academia Contemporânea do Espectáculo e da ACT – Escola de Actores. Ao longo dos anos colaborou com o Teatro Meridional, o Teatro O Bando, a Companhia do Chapitô, O Teatrão, FC – Produções Teatrais/Casa da Comédia ou o Teatro Oficina. O seu trabalho já foi mostrado em Espanha, Alemanha, Bélgica, Noruega, Cabo Verde, Moçambique e Brasil.